Bitlis'te terör operasyonu, çok sayıda mühimmat ele geçirildi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tatvan kırsalında Şehit Güvenlik Korucusu Kubbettin Şimşek operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 22 adet büyük boy pil, 1 adet el bombası, 1 adet Bixi namlusu, 300 adet kalaşnikof fişeği, 350 adet bixi mühimmatı ve 2 adet ayçiçek yağı ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS