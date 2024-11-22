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Bitlis'te Tek Taraflı Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bitlis'te Tek Taraflı Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü ve yandaşı yaralandı. Kazada hayati tehlike bulunmuyor ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Tatvan – Van kara yolunun Yediveren köyü mevkiinde meydana geldi. Ş.K. (23) yönetimindeki 65 ABM 763 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yoldan çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Ş.K. ve yanında bulunan Ç.T. (21), hayati tehlikeleri bulunmayacak şekilde yaralandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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