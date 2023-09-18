Bitlis'te Silahlı Kavga: 5 Kişi Yaralandı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Kavga, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmanın av tüfeklerinin kullanıldığı bir kavgaya dönüşmesiyle meydana geldi. Yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, ilçeye 12 kilometre uzaklıktaki Güzelli köyünde meydana geldi. Tuzgül ile Göktaş aileleri arasında iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 5 kişi bölgeye sevk edilen ambulanslarla Bitlis ve Tatvan ilçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemi aldı. - BİTLİS