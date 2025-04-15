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Bitlis'te Silahlı Fotoğraf Paylaşan 4 Kişi Yakalandı

Bitlis'te Silahlı Fotoğraf Paylaşan 4 Kişi Yakalandı
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Bitlis'te sosyal medya hesaplarında silahlı fotoğraflar paylaşan 4 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. İkametlerinde ruhsatsız tüfekler ele geçirildi.

Bitlis'te sosyal medya hesaplarından silahlı fotoğraflarını paylaşan 4 kişi yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya hesaplarından silahlı fotoğraflarla paylaşım yapan şahıslara yönelik 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda 4 şahsın yakalandığı ve gerekli adli işlemler yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 4 adet tüfek ele geçirilmiştir. Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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