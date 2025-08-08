Bitlis'te Saman Yüklü Tır Devrildi: 2 Yaralı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde saman yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Adilcevaz-Ahlat kara yolu üzerinde meydana geldi. Mesut Ataş yönetimindeki 34 AP 832 plakalı saman yüklü tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada, tır sürücüsü ile yanında bulunan Süleyman Ataş yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Adilcevaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS