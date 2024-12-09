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Bitlis'te Portakal Yüklü Tır Devrildi, 1 Yaralı

Bitlis'te Portakal Yüklü Tır Devrildi, 1 Yaralı
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde portakal yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücü Mesut Özek yaralandı. Kaza, Adilcevaz-Erciş kara yolunda meydana geldi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde portakal yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Adilcevaz- Erciş kara yolunun 31 kilometresindeki Süphan Bakım Evi bölgesinde meydana geldi. Mesut Özek yönetimindeki portakal yüklü 33 R 9219 plakalı tır, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak devrildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mesut Özek, ambulansla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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