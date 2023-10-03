Bitlis'te polis memuru kaza sonucu yaralanarak şehit oldu
Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Ertuğrul Kırık, şehit oldu.
Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Ertuğrul Kırık, şehit oldu.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada polis memuru Kırık'ın görev esnasında meydana gelen kaza sonucu yaralandığı, kaldırıldığı Tatvan Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.
Açıklamada, "Şehit polis Memuru Ertuğrul Kırık'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.
Şehit polis memuru Kırık için bugün sabah saat 10.00'da Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) tören düzenlenecek. - BİTLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa