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Bitlis'te PKK/KCK'ya Yönelik Operasyonda 10 Gözaltı

Bitlis'te PKK/KCK'ya Yönelik Operasyonda 10 Gözaltı
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Bitlis'te düzenlenen operasyonda silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabancalar, av tüfeği ve çok sayıda yasaklı materyal ele geçirildi.

Bitlis'te silahlı terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce savcılık koordinesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi kapsamında; Bitlis merkezli Tatvan, Ahlat, Hizan ve Güroymak ilçeleri olmak üzere 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 179 adet fişek, 53 adet av tüfeği kartuşu, 50 havai fişek rampası, 45 havai fişek, 15 yasaklı yayın, 1 sözde 'Kürdistan' ibareli t-shirt ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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