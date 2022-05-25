Bitlis'te PKK/KCK operasyonunda 11 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bitlis'te PKK/KCK operasyonunda 11 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bitlis'te PKK/KCK operasyonunda 11 gözaltı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 11 şahıs gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 11 şahıs gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlüklerince müşterek çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Çalışmalar sonucunda PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi çerçevesinde ilimiz merkezli Tatvan ve Hizan ilçelerimizde, Siirt ve İstanbul illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda; terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösteren örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yapan 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca şahısların yapılan ev aramalarında çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir" denildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title