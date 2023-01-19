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Bitlis'te PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Bitlis'te PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

Bitlis ve İstanbul'da jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Bitlis ve İstanbul'da jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK operasyonu yürütüldüğü bildirildi. Açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bitlis ve İstanbul illerinde eş zamanlı icra edilen operasyonda PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olan yardım ve yataklık suçlarından 3 şüpheli şahıs tespit edilmiştir. 19 Ocak 2023 tarihinde icra edilen operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan adli aramalarda ise 3 adet cep telefonu, 3 adet sim kartı, 2 adet flash bellek ve 1 adet hafıza kartı ele geçirilmiş olup, yakalanan 3 şüpheli şahıs Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınmıştır. Terörle mücadele kapsamındaki faaliyetlerimiz bölge halkımızın da desteği ile kararlılıkla devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma İstanbul Bitlis PKK 3. Sayfa Haberler

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