Bitlis'te Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde park halindeki bir otomobil alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Koçyiğit köyünde meydana geldi. M.Ö.'ye ait plakası öğrenilmeyen park halindeki otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen araç yanarak kullanılamaz hale geldi. - BİTLİS