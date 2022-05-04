Bitlis'te pancar toplamaya giden vatandaşlar dağda mahsur kaldı - Haberler

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Bitlis'te pancar toplamaya giden vatandaşlar dağda mahsur kaldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bitlis'te pancar toplamaya giden vatandaşlar dağda mahsur kaldı

Bitlis'in Mutki ilçesinde pancar toplamaya gittikleri sırada yolda mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

MUTKİ, BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Mutki ilçesinde pancar toplamaya gittikleri sırada yolda mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre Mutki ilçesinde Çığır köyüne bağlı Ocaklı mezrasında yaklaşık 50 kişilik grup, dağlarda pancar toplamak üzere minibüsle yola çıktılar. Dönüş yolunda minibüsün çamura batması nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, köylülerden yardım istedi. Köylülerin çabaları sonuç vermeyince, jandarma ve AFAD ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, köylülerle birlikte aracı bulunduğu yerden çıkarırken, mahsur kalan vatandaşlar ise kendilerine yardıma gelen ekiplere teşekkür ettiler. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bitlis, Mutki, AFAD, 3. Sayfa, Haberler

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