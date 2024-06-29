Bitlis'te otomobil takla attı, 2 kişi hafif yaralandı
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Alınan bilgilere göre, kaza, sabah saatlerinde Adilcevaz-Erciş kara yolunun 27 kilometresinde meydana geldi. Erciş'ten Adilcevaz istikametine gitmekte olan Ömer Akkuş yönetiminde 65 LE 161 plakalı otomobil, Aydınlar beldesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 2 kişi, ambulansla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı. - BİTLİS