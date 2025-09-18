Haberler

Bitlis'te Otomobil Kontrolden Çıktı: 2 Yaralı
Bitlis'te bir otomobilin kontrolden çıkarak 10 metre yüksekliğindeki duvardan düşmesi sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası hastaneye sevk edilen yaralılar için soruşturma başlatıldı.

Bitlis'te otomobilin kontrolden çıkarak duvardan düşmesi sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, saat 13.00 sıralarında Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki Batarya Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Abdullah Ula yönetimindeki 55 GY 626 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki duvardan düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından sürücü ve yanındaki yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
