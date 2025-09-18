Bitlis'te Otomobil Kontrolden Çıktı: 2 Yaralı

Bitlis'te otomobilin kontrolden çıkarak duvardan düşmesi sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, saat 13.00 sıralarında Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki Batarya Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Abdullah Ula yönetimindeki 55 GY 626 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki duvardan düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından sürücü ve yanındaki yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS