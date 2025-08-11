Bitlis'te Otomobil Kazası: 10 Yaralı

Bitlis'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5'i çocuk 10 kişi yaralandı. Kazada yaralılar, olay yerinde yapılan ilk yardımın ardından hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre kaza, 8 Ağustos Stadyumu önünde meydana geldi. A.İ.K. yönetimindeki 67 AAU 841 ile T.H. yönetimindeki 35 DA 146 plakalı otomobiller, bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan 5'i çocuk 10 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulans ve kurtarma ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
