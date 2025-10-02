Bitlis'te Otomobil Bariyerlere Çarptı: 4 Yaralı
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.
Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Adilcevaz-Erciş kara yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünü ismi öğrenilemeyen 65 ADD 025 plakalı Honda marka otomobilin kontrolden çıkması sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Araçta bulunan 4 kişi, bölgeye gelen ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tedavilerinin hastanede sürdüğü öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS
