Haberler

Bitlis'te Otomobil Bariyerlere Çarptı: 4 Yaralı

Bitlis'te Otomobil Bariyerlere Çarptı: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Adilcevaz-Erciş kara yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünü ismi öğrenilemeyen 65 ADD 025 plakalı Honda marka otomobilin kontrolden çıkması sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Araçta bulunan 4 kişi, bölgeye gelen ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, tedavilerinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tüm gemilerle irtibat kesildi, alıkonulan aktivistler açlık grevine başladı

Tüm gemilerle irtibat kesildi, aktivistler açlık grevine başladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sumud Filosu'nda yer alan Türk vekil, İsrail'in saldırılarını anlattı

Sumud Filosu'nda yer alan Türk vekil, İsrail'in saldırılarını anlattı
İtalya Hande Erçel'i konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı

İtalya Hande Erçel'i konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.