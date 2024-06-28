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Bitlis'te Oto Yedek Parçası Dolandırıcılığına Karşı Operasyon: 4 Şüpheli Yakalandı

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Bitlis'te sosyal medya ve sahte internet sitelerinden oto yedek parçası satışı bahanesiyle vatandaşı dolandıran 4 şüpheli yakalandı. Çetenin, meşru firmaların isimlerini ve logolarını kullanarak dolandırıcılık yaptığı belirtildi.

Bitlis'te sosyal medya ve sahte internet sitelerinden oto yedek parçası satışı bahanesiyle vatandaşı dolandıran 4 şüpheli yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda sosyal medya ve sahte internet sitelerinden otomobil yedek parçası satışı bahanesiyle vatandaşı dolandıran 4 kişilik çetenin takibe alındığı ifade edilen açıklamada, "Asayiş şube ekiplerince 2 ay süren takip sonucu çetenin, herhangi bir dükkan, depo gibi yerlerinin olmadığı, sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden vatandaşlardan aldıkları araç yedek parça talebine göre internette buldukları görüntüleri vatandaşlara göndererek dolandırdığı, çetenin dikkat çekmemek için meşru yollarla ticaret yapan firmaların isimlerini ve logolarını kullandıkları, polis takibinden kaçmak için farklı isimler ve sahte kimlik kullandıkları, sık sık telefon numarası değiştirdikleri tespit edildi. Çeteye yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan 4 şüpheliden 3'ü adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şahsa ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Dosya kapsamında Türkiye genelinde meydana gelen 43 nitelikli dolandırıcılık olayı aydınlatıldı" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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