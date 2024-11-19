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Bitlis'te Okul Çevrelerinde Emniyet Denetimleri Sıklaştırıldı

Bitlis'te Okul Çevrelerinde Emniyet Denetimleri Sıklaştırıldı
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Bitlis'te okulların ara tatilden çıkmasının ardından emniyet mensupları, okul çevrelerindeki güvenliği sağlamak amacıyla denetimleri artırdı. 148 okul, 28 park, 11 internet salonu ve çeşitli diğer alanlarda güvenlik kontrolleri yapıldı.

Bitlis'te okulların ara tatilden çıkmasının ardından çevrelerinde emniyet mensupları tarafından denetimler sıkılaştırıldı.

Okul çevrelerinde durumundan şüphelendikleri şahıslar hakkında soruşturmalarını sürdüren ekipler, öğrencilerin ve velilerin de dikkatli olmalarını istedi. 2024-2025 eğitim öğretim yılında çocukları güven ortamında eğitim alabilmesi amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetimi" gerçekleştirildiği belirtildi. Denetimlerde 148 okul ve çevresi, 28 park ve bahçe, 11 internet salonu, 6 oyun salonu, 25 kıraathane, 21 büfe, 9 metruk bina, 46 araç ve 58 okul servis aracı denetlendiği ifade edildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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