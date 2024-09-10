Bitlis'te öğretmen servisi şarampole devrildi, 10 kişi yaralandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde öğretmen servisinin şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Adilcevaz - Erciş kara yolu Akçıra köy ayrımı mevkiinde meydana geldi. Azat Toğal yönetimindeki 13 AAP 293 plakalı minibüs, Adilcevaz ilçesi Akçıra köyü Gölbaşı mezrasında bulunan Gölbaşı İlköğretim Okulunun öğretmenlerini götürdüğü esnada, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole devrildi. Meydana gelen kazada araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 9 öğretmen hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BİTLİS