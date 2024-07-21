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Bitlis'te odun yüklü kamyonet devrildi, sürücü yaralandı

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Bitlis'in Sarıkonak köyü yakınlarında odun toplama için araziye çıkan Muammer Köprü isimli sürücü, kamyonetin devrilmesi sonucu yaralandı. Olay yerine gelen ekiplerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Köprü, hastaneye kaldırıldı.

Bitlis'te odun yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yararlandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkeze bağlı Sarıkonak köyü yakınlarında meydana geldi. Odun toplama için araziye çıkan Muammer Köprü (31) isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle kamyoneti devrildi. Haber verilmesi üzerine olay giden ambulans, jandarma ve Bitlis Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamyonetin altında kalan Köprü'yü vatandaşlarında yardımıyla uzun uğraşlar sonucunda sıkıştığı yerden çıkardı. AFAD ve vatandaşlar tarafından kamyonetin altında çıkarılan Muammer Köprü, tedavisinin yapılması üzerine ambulans ile Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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