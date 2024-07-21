Bitlis'te odun yüklü kamyonet devrildi, sürücü yaralandı

Bitlis'te odun yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yararlandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkeze bağlı Sarıkonak köyü yakınlarında meydana geldi. Odun toplama için araziye çıkan Muammer Köprü (31) isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle kamyoneti devrildi. Haber verilmesi üzerine olay giden ambulans, jandarma ve Bitlis Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamyonetin altında kalan Köprü'yü vatandaşlarında yardımıyla uzun uğraşlar sonucunda sıkıştığı yerden çıkardı. AFAD ve vatandaşlar tarafından kamyonetin altında çıkarılan Muammer Köprü, tedavisinin yapılması üzerine ambulans ile Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BİTLİS