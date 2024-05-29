Bitlis'te minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Bitlis merkezde bulunan Batarya Kavşağı'nda meydana geldi. İsrafil İnci yönetimindeki 13 AAS 359 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen ve plaka ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle İsrafil İnci idaresindeki otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu. Araçta sıkışan yaralı sürücü İnci, AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak 112 ekiplerine teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - BİTLİS