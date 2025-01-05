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Bitlis'te Minibüs Takla Attı: 3 Yaralı

Bitlis'te Minibüs Takla Attı: 3 Yaralı
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda minibüsün takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde minibüsün takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Adilcevaz-Erciş karayolu Heybeli köyü mevkiinde meydana geldi. Adilcevaz'dan Erciş istikametine seyir halinde olan 34 UT 2198 plakalı minibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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