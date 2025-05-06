Bitlis'te Minibüs ile Traktör Çarpıştı: 4 Yaralı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Adilcevaz-Erciş karayolu üzerinde bulunan Erikbağı köyü yakınlarında meydana geldi. E.U. yönetimindeki 72 DN 021 plakalı minibüs, A.G. idaresindeki 13 AAP 086 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada traktör sürücüsü A.G. ile minibüste yolcu olarak bulunan F.K., A.U. ve M.D.E. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS