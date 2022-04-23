Bitlis'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler

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Bitlis'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bitlis'te minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bitlis-Baykan yolunda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

BİTLİS (İHA) - Bitlis-Baykan yolunda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Bitlis-Baykan yolu üzerinde bulunan Arıcılık mevkiinde meydana geldi. Sürücülerin ismi ve plakaları öğrenilemeyen minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kasında 2 kişi yaralandı. İhbar sonrası bölgeye ambulans, jandarma ve Bitlis İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Jandarma olay yerinde güvenlik önlemi alırken yaralılar, ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Minibüs, Bitlis, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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