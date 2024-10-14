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Bitlis'te Lastiği Patlayan Minibüs Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Bitlis'te Lastiği Patlayan Minibüs Şarampole Devrildi: 2 Yaralı
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde lastiği patlayan minibüs, şarampole devrilmesi sonucu 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay, Adilcevaz-Erciş kara yolunda gerçekleşti.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde lastiği patlayan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Adilcevaz- Erciş kara yolunun 17'nci kilometresindeki Karşıyaka köyü mevkiinde meydana geldi. Adilcevaz'dan Erciş'e hareket eden 06 DN 9693 plakalı kapalı kasa transit minibüs, tekerinin patlaması sonucu önce yol kenarındaki direğe çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen araçta bulunan Abdullah Gültay ve Muhammet Gültay yaralandı. Yararlılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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