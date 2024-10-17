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Bitlis'te Kozmetik Yüklü Tır Yolda Saçıldı

Bitlis'te Kozmetik Yüklü Tır Yolda Saçıldı
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kozmetik yüklü tırın dorsesi kayarak ürünlerin yola saçılmasına neden oldu. Olay sonrası bölgeye polis ve gümrük memurları sevk edildi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kozmetik yüklü tırın dorsesinin kayması sonucu içerisinde bulunan ürünler yola saçıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Adilcevaz-Erciş karayolunun 30. Kilometresinde meydana geldi. Mehmet Ali K. yönetimindeki 11 UB 512 plakalı kozmetik ürün yüklü tır, Mersin'den Özbekistan'a seyir halinde iken yağan yağmurundan dolayı kayganlaşan yolda dorsesi kaydı. Tırdaki kozmetik ürünler yola saçıldı. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri, başka bir kazaya sebebiyet verilmemesi için yolda geniş önlem alırken, bölgeye gümrük memurları çağrıldı. Yola saçılan kozmetik ürünleri kaza yerine gönderilen başka bir tıra yüklendi. Yükünü alan tır Özbekistan'a doğru tekrar yola devam etti.

Tır şoförü Mehmet Ali K., yolda mazot veya başka bir madde olduğunu iddia ederek tırın birden kaydığı bir daha toparlayamadığı söyledi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Yerel Haberler Adilcevaz Güvenlik 3-sayfa Ekonomi bitlis Yaşam Polis

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