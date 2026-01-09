Haberler

Adilcevaz'da kuduz alarmı: Bir köy karantinaya alındı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Kömürlü köyünde kuduz vakası nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı. Köyde hayvanların girişi ve çıkışı yasaklanırken, başıboş sokak köpeklerinin toplanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Kömürlü köyü kuduz nedeniyle karantinaya alındı.

Adilcevaz ilçe merkezine 33 kilometre uzaklıktaki Kömürlü köyünde bir köpekten alınan numunelerde kuduz tespit edildi. Bunun üzerine Adilcevaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince köyde karantina uygulaması başlatıldı, köye canlı hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.

Köy muhtarı Tahsin Karaaslan, İl Özel İdaresi, Adilcevaz Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin başıboş sokak köpeklerini aralıksız bir şekilde topladığını belirtti. Karaaslan, "Yetkili kurumlarımız düzenli olarak bu hayvanları topluyor. Buna rağmen Patnos'un köylerinden bazı kişiler, sokak hayvanlarını gizlice köyümüz sınırlarına bırakıyor. Bu durum bizleri ciddi şekilde mağdur ediyor" dedi.

Köy sakinlerinden Hüseyin Karaaslan ise köyün şu anda karantina altında olduğunu hatırlatarak, yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Hayvancılıkla uğraştıklarını belirten Karaaslan, "Hayvanlarımız için zaman zaman ilaç temin etmemiz gerekiyor ancak karantina nedeniyle ilçeye gidemiyoruz. Bu durum bizleri zor durumda bırakıyor" ifadelerini kullandı.

Yetkili kurumların Adilcevaz ve Bitlis genelinde sokak hayvanlarını kontrollü şekilde topladığını vurgulayan Karaaslan, "Buna rağmen Patnos'a bağlı köylerden sokak hayvanları getirilerek köyümüze bırakılıyor ve bu durumun tüm yükü bize kalıyor. Sürekli rahatsız ediliyoruz. Bir an önce köyümüzdeki karantinanın kaldırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
