Bitlis'te Kaygan Yolda Tır Şarampole Düştü
Adilcevaz ilçesinde kaygan yolda kontrolden çıkan tır şarampole düştü. Sürücü kazayı yara almadan atlattı, ancak araçta hasar meydana geldi.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kaygan yolda kontrolden çıkan tır şarampole düştü.
Alınan bilgilere göre kaza, Adilcevaz-Erciş kara yolu üzerindeki Aydınlar beldesi yakınlarında meydana geldi. İsmail İşlek yönetimindeki 49 AAY 812 plakalı tır, yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole düştü. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken araçta hasar oluştu. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. - BİTLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa