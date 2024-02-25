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Bitlis'te kavak ağacı altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

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Bitlis'in Hizan ilçesinde kavak ağacı kesen F.Y. adlı vatandaşa yardıma gelen D.D., üzerine devrilen kavak ağacının altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde kavak ağacı kesen F.Y. adlı vatandaşa yardıma gelen D.D., üzerine devrilen kavak ağacının altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay öğleden sonra Hizan ilçesinin Erencik Köyü'nde meydana geldi. F.Y. adlı vatandaş, kendisine ait olan kavak ağacını kesmek istedi. F.Y.'nin yardımına D.D. adlı vatandaş yetişti. F.Y.'nin kestiği kavak ağacı yardımına yetişen D.D.'nin üzerine düştü. Ağır yaralanan D.D., olay yerine çağırılan ambulans ile Hizan Devlet Hastanesine sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen D.D. hayatını kaybetti. F.Y. taksirle adam öldürme nedeniyle tutuklanırken, Hizan Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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