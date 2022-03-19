Bitlis'te kargo kamyonu ile tır çarpıştı: 1 ağır yaralı - Haberler

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Bitlis'te kargo kamyonu ile tır çarpıştı: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bitlis'te kargo kamyonu ile tır çarpıştı: 1 ağır yaralı

Bitlis'te MNG kargo firmasına ait kamyonla tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

BİTLİS (İHA) - Bitlis'te MNG kargo firmasına ait kamyonla tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Bitlis-Baykan karayolundaki Narlı Dere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle MNG kargo firmasına ait kamyonla tır yolda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır şarampole yuvarlanmaktan kıl payı kurtulurken kamyon şoförü araçta sıkışarak ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Afet ve Acil Durum Bitlis İl Müdürlüğü (AFAD) ile Bitlis Belediyesine ait itfaiye ekipleri kazaya müdahale ederek kamyon şoförünü sıkıştığı yerden çıkardı. Ağır yaralanan ve ismi öğrenilemeyen kamyon şoförü yapılan ilk müdahalenin ardından Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - BİTLİS

Bitlis'te kargo kamyonu ile tır çarpıştı: 1 ağır yaralı

Bitlis'te kargo kamyonu ile tır çarpıştı: 1 ağır yaralı

Bitlis'te kargo kamyonu ile tır çarpıştı: 1 ağır yaralı

Bitlis'te kargo kamyonu ile tır çarpıştı: 1 ağır yaralı

Bitlis'te kargo kamyonu ile tır çarpıştı: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

MNG Kargo, İtfaiye, Bitlis, kar, 3. Sayfa, Haberler

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