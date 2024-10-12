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Bitlis'te Kaplıcada Baba ve Oğul Hayatını Kaybetti

Bitlis'te Kaplıcada Baba ve Oğul Hayatını Kaybetti
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Bitlis'in Güroymak ilçesinde bir kaplıcada baba Cuma Bayri ve oğlu İ.B. sıcak su havuzunda yüzdükleri sırada gözden kayboldu. Baba hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı, oğlunun cesedine ise yapılan çalışmalarla ulaşıldı.

Bitlis'in Güroymak ilçesine baba ve oğlu girdikleri kaplıcada hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Budaklı köyündeki kaplıcada meydana geldi. Muş merkez Kırköy köyünde ikamet eden 42 yaşındaki Cuma Bayri (42) ve oğlu İ.B. (14), sıcak su havuzunda yüzdükleri esnada bir anda gözden kayboldular. Cuma Bayri, yakınları tarafından ilk anda sudan çıkarılarak Güroymak Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Cuma Bayri kurtarılamadı. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, 112 Acil Servis, Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ve UMKE yaptıkları çalışmada suyun altından İ.B.'nin cansız bedenine ulaşıldı. İ.B.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Güroymak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik Güroymak 3-sayfa bitlis Sağlık Baba

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