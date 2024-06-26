Bitlis'te Kanonun Devrilmesi Sonucu 4 Kişi Kurtarıldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kanonun devrilmesi sonucu Van Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, olay aksam saatlerinde ilçe girişinde bulunan iskele mevkiindekinde meydana geldi. Kano ile Van Gölü'ne açılan 4 kişi göldeki dalganın da etkisiyle kıyıdan uzaklaştı. Dalgaların şiddetini arttırması sonucu bindikleri Kanoları devrilen 4 kişi gölde mahsur kaldı. Çevredekilerin olayı haber vermesi üzerine sahil güvenlik ekiplerince göldeki arama çalışması başlatıldı. 112 ekiplerinin de hazır bulunduğu arama kurtarma çalışmaları kapsamında gölde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi kurtarıldı. - BİTLİS