Bitlis'te kamyonet şarampole yuvarlandı, sürücü yaralandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlandığı kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Tatvan istikametinden Bitlis istikametine giden plakası ve şoförünün kimliği öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada şoför yaralanırken çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezini aramasıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen kamyonetten yaralı olarak çıkarılan şoför, Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİTLİS