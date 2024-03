Bitlis'te kaçırılan kızın evine baskın: 3 ölü, 1 yaralı

Bitlis'in Mutki ilçesinde kaçırdığı kızın evini basan şahıs, 3 kişi öldürdü 1 kişiyi de yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Bitlis'in Mutki ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Muş'un Korkut ilçesine bağlı Alazlı köyünde ikamet eden C.O., evli olmasına rağmen yaklaşık 1 yıl önce Mutki'nin Kavakbaşı beldesine bağlı Arpalıseki Mahallesi'nde ikamet eden A.İ. isimli kızı kaçırdı. Ancak kızın ailesi bir süre sonra kızlarını bulup eve getirdi. Bunun üzerine iki aile arasında başlayan husumet nedeniyle dün gece köye gelen C.O., ailenin yaşadığı evi bastı. Çıkan tartışma üzerine zanlının silahla ateş açması sonucu kaçırdığı kız A.İ., baba M.İ. ve oğlu N.İ., hayatını kaybetti, anne N.İ. ise ağır yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. N.İ., ambulansla Mutki Devlet Hastanesi'ne, ardından da Bitlis devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen baba ve 2 çocuğunun cenazesi de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Jandarma, olayın ardından kaçan C.O.'nun yakalanması için çalışma başlattı.