Bitlis'te kaçak sigara ve telefon ele geçirildi - Haberler

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Bitlis'te kaçak sigara ve telefon ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bitlis'te kaçak sigara ve telefon ele geçirildi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde gümrük kaçağı olduğu anlaşılan cep telefonu ve sigara ele geçirildi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde gümrük kaçağı olduğu anlaşılan cep telefonu ve sigara ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce, durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada gümrük kaçağı 20 adet telefon ve 370 paket sigara ele geçirilmiş, olay ile ilgili A.C. isimli şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adilcevaz, Hisarcık, Sigara, Bitlis, 3. Sayfa, Haberler

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