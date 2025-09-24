Haberler

Bitlis'te Hafif Ticari Araç Takla Attı: 1 Yaralı

Bitlis'te Hafif Ticari Araç Takla Attı: 1 Yaralı
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari aracın takla atarak şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Sürücünün durumu ciddi değilken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde hafif ticari aracın takla atarak şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Erciş-Adilcevaz kara yolu üzerindeki Süphan Bakımevi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 HD 0812 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ambulansla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - BİTLİS

