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Bitlis'te Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi

Bitlis'te Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi
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Bitlis Valisi Ahmet Karaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda güvenlik, terörle mücadele, uyuşturucu ile mücadele ve trafik güvenliği gibi konular ele alındı.

Bitlis Valisi Ahmet Karaya başkanlığında 'İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon' toplantısı düzenlendi.

Bitlis Valiliğinde düzenlenen toplantıda güvenlik, asayiş, terörle mücadele, uyuşturucu ile mücadele, okul çevreleri ve trafik güvenliğiyle ilgili alınan tedbirler, düzensiz göçle mücadele ve Van Gölü kıyı güvenliği ile ilgili konular görüşüldü.

Yapılan çalışmalarla ilgili emniyet ve asayişin temini, muhafazasına ilişkin alınan tedbirlerin görüşülmesi ve istişarelerin yapılması ile toplantı sona erdi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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