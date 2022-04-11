Bitlis'te göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı - Haberler

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Bitlis'te göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bitlis'te göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 4 ölü, 25 yaralı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi yaralandı.

ADİLCEVAZ, BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün takla atması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Adilcevaz'ın Bahçedere köyünde meydana geldi. Düzensiz göçmenleri taşıyan Uğur T. yönetimindeki 46 D 6769 plakalı minibüs, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki toprak yığınına çarptıktan sonra takla atarak durdu. Kazada minibüsteki düzensiz göçmenlerden 4'ü hayatını kaybederken, 25'i de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adilcevaz, Minibüs, Bitlis, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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