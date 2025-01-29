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Bitlis'te Göçmen Kaçakçılığına Operasyon: 9 Göçmen ve 4 Organizatör Yakalandı

Bitlis'te Göçmen Kaçakçılığına Operasyon: 9 Göçmen ve 4 Organizatör Yakalandı
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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, Tatvan kırsalında 9 düzensiz göçmen ve 4 organizatör yakalandı. Yakalanan göçmenler sınır dışı edilirken, organizatörler tutuklandı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 9 göçmen ve 4 organizatör yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik icra edilen operasyonlar neticesinde Tatvan kırsalında 4 organizatör ve toplam 9 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmiş olup, organizatörler tutuklanmıştır. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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