Haberler

Bitlis'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 2 Organizatör Yakalandı

Bitlis'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 2 Organizatör Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan 2 organizatör yakalandı ve tutuklandı. Operasyonda ayrıca 2 Afgan göçmen de ele geçirildi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 organizatör yakalanarak tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 2 Ekim 2025 tarihinde yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Tatvan kırsalında operasyon yapıldığı belirtildi. Gerçekleştirilen operasyonda; 2 organizatör ile 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilirken, organizatörler ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bahçeli: İsrail'in durdurulması masa başında olmuyorsa silahla olması gerekmektedir

Bu ifadeyi ilk kez kullandı! Bahçeli'den İsrail'e "savaş" resti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'İhanet' paylaşımı bomba: Berdan Mardini, 15 yaş küçük eşinden boşanıyor

"İhanet" paylaşımı bomba! 15 yaş küçük eşinden boşanıyor
Metroda mide bulandıran anlar: Genç kadını taciz etti

Bulun bu sapığı! Metroda mide bulandıran anlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.