Bitlis'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 2 Organizatör Yakalandı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan 2 organizatör yakalandı ve tutuklandı. Operasyonda ayrıca 2 Afgan göçmen de ele geçirildi.
BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 organizatör yakalanarak tutuklandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 2 Ekim 2025 tarihinde yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Tatvan kırsalında operasyon yapıldığı belirtildi. Gerçekleştirilen operasyonda; 2 organizatör ile 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilirken, organizatörler ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - BİTLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa