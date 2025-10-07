Bitlis'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 2 Organizatör Yakalandı

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 organizatör yakalanarak tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 2 Ekim 2025 tarihinde yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Tatvan kırsalında operasyon yapıldığı belirtildi. Gerçekleştirilen operasyonda; 2 organizatör ile 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilirken, organizatörler ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - BİTLİS