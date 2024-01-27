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Bitlis'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 6 Kişi Tutuklandı

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Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Van ve Tatvan'da göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlene operasyonda gözaltına alına 6 kişi tutuklandı. Operasyonda 1 adet tabanca ve 51 adet fişek ele geçirildi.

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Van ve Tatvan'da göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlene operasyonda gözaltına alına 6 kişi tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüz çalışmaları sonucunda, Tatvan ilçemizde 4, Van ili 2 olmak üzere toplam 6 hedefe yönelik yapılan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 1 adet tabanca ve 51 adet fişek ele geçirilmiştir. Dosya çerçevesinde 6 organizatör tutuklanmıştır. İlimiz ve çevresinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Bitlis Göçmen Van Göçmen Kaçakçılığı Tutuklama Güvenlik Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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