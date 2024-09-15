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Bitlis'te Fransız Turiste Bıçaklı Saldırı

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Tatvan ilçesinde gece kamp yapan Fransız kadın turist, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralanan turist hastaneye kaldırılırken, saldırganın tespiti için çalışmalar başlatıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen Fransız kadın Turist, gece saatlerinde kamp yaptığı çadırda bıçaklı saldırıya uğradı.

Alınan bilgilere göre olay, gece 03.30 sıralarında yaşandı. Bisikletiyle dünya turuna çıkan Fransız turist Albe Giovanngeli (29), dün gece saatlerinde Tatvan ilçesine geldi. İlçe sahilinde bir süre gezen turist daha sonra geceyi ilçede geçirmek üzere feribot iskelesi mevkiinde sahile yakın bir alanda çadır kurdu. Geceyi çadırda geçirmeyi planlayan Fransız turist, gece 03.30 saatlerinde kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu yaralanan turist bir süre arbede yaşadığı saldırganın elinden kurtulmayı başardı. Can havliyle kendini çadır kurduğu alana yakın bölgede bulunan Feribot Müdürlüğünün girişindeki güvenlik kulübesine atan genç kadın için hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, genç turisti tedavisi yapılmak üzere Tatvan Devlet Hastanesine götürdü. Aldığı bıçak darbesi nedeniyle ağır şekilde yaralanan kadın yoğun bakıma alındı.

Sağlık durumu ağır olan turistin hastanedeki tedavisi sürerken, saldırı sonrası olay yerinden kaçtığı belirlenen saldırganın kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa turist Tatvan bitlis Yaşam Suç

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