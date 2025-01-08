Bitlis'te Eroin Operasyonu: 2 Kilo 18 Gram Eroin Ele Geçirildi
Bitlis Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri, bir araçta yaptıkları aramada 2 kilo 18 gram eroin yakaladı. Araç içerisindeki 3 şüpheli tutuklandı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 2 kilo 18 gram eroin yakalandı.
Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 kilo 18 gram eroin ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 3 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - BİTLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa