Bitlis'te okullara kar tatili - Haberler

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Bitlis'te okullara kar tatili

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bitlis'te okullara kar tatili

Bitlis'te olumsuz hava şartları nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köy okullarında eğitime 1 günlük ara verildi.

Bitlis'te olumsuz hava şartları nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köy okullarında eğitime 1 günlük ara verildi.

Bitlis'te haftalardır etkileyen kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bitlis Valiliği, "Meteoroloji verilerine göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar sebebiyle; Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy okullarımızda 23 Mart Çarşamba günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir" duyurusunda bulundu. - BİTLİS

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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