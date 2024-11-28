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Bitlis'te Düzensiz Göçmenler Dronla Yakalandı

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Bitlis'te jandarma ekipleri, dronla gerçekleştirdikleri operasyonla 39 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalananların Afganistan uyruklu olduğu ve 1 organizatörün tutuklandığı bildirildi.

Düzensiz göçmenler dronla yakalandı

BİTLİS - Bitlis'te jandarma ekiplerince dronla yapılan çalışmalar sonucunda 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik icra edilen operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bitlis'in Güroymak ve Tatvan ilçe kırsalında toplam 39 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalanmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmiş olup, 1 organizatör ise tutuklanmıştır" denildi.

Bitlis'te Düzensiz Göçmenler Dronla Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY - 3.Sayfa
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