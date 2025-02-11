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Bitlis'te Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bitlis'te Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Bitlis Emniyet Müdürlüğü yapılan yol kontrolünde briket yüklü bir tırda 31 düzensiz göçmen yakalandı. Tırın kasasındaki gizli bölmede bulunan göçmenler sınır dışı işlemleri için ilgili müdürlüğe teslim edildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yol kontrolünde, briket yüklü tırda 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Bitlis merkezde briket yüklü bir tırın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Tırın kasasındaki gizli bölmede 31 düzensiz göçmen ve bu göçmen sevkiyatındaki organizasyon içerisinde bulunan 1 kişi yakalandı. Yakalanan organizatör çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, göçmenler sınır dışı işlemleri için Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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