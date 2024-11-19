Üye Girişi
Haberler

Bitlis'te Düzensiz Göçmen ve Organizörler Yakalandı

Bitlis'te Düzensiz Göçmen ve Organizörler Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te jandarma ekiplerince durdurulan bir otomobilin bagajında bir düzensiz göçmen yakalandı, iki organizatörden biri tutuklandı. Yakalanan göçmen sınır dışı edildi.

Bitlis'te jandarma ekiplerince durdurulan bir otomobilin bagajında yakalanan düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik icra edilen faaliyetlerin aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Otomobil bagajında gizlenmiş vaziyette 1 Afganistan uyruklu göçmen ve organizatörlük yapan 2 şüpheli yakalanmıştır. Yakalanan organizatörlerden Ü.Y. isimli şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak Ahlat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konuldu. İ.H.Y. isimli şüpheli ise adli kontrol ile serbest bırakıldı. Yakalanan düzensiz göçmen sınır dışı edilmiştir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu

Zelenski ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu

 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

Sanığın sözleri Mahkeme Başkanı'nı kızdırdı: Bana akıl vermeyin

 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru

Davada bakanlık avukatının sorulmasını istemediği soru
Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'Öcalan' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın

Demirtaş'tan Bahçeli'ye "Öcalan" mesajı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Adana ASKİ su kesintisi! 19-20 Kasım Çukurova, Karataş, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Torreira Galatasaray'dan gidecek mi? TP Petrol satıldı mı, kim aldı? TP Petrol sahibi kim oldu? Karadağ - Türkiye maçı muhtemel 11'ler! A Milli Takım muhtemel 11'i İZSU İzmir su kesintisi! 19-20 Kasım Ödemiş, Selçuk, Çeşme su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Araban 19-20 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Kasım Etimesgut, Kazan, Gölbaşı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bir Gece Masalı canlı izle! 19 Kasım Salı Bir Gece Masalı 12. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? Yasin Obuz tutuklanacak mı? Yasin Obuz yurt dışına mı kaçtı? 20 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Akrep, Balık, Oğlak burcu yorumu! 20 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Doğu Cephesi komutanı kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.