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Bitlis'te Düzensiz Göçmen ve Organizatörler Yakalandı

Bitlis'te Düzensiz Göçmen ve Organizatörler Yakalandı
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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, termal dron ile tespit ettiği 10 düzensiz göçmeni ve 2 organizatörü yakaladı. Organizatörler tutuklanırken, düzensiz göçmenler sınır dışı edildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından termal dron kamerayla tespit edilen 10 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik termal özellikli dron ile faaliyet icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Takip edilen araç içerisinde, 10 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile organizatörlük yapan 2 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Yakalanan S.A. ve A.K. isimli organizatörler sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak Ahlat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna konulmuş olup, yakalanan düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmiştir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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