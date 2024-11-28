Bitlis'te Düzensiz Göçmen Operasyonu: 39 Yakalandı
Bitlis'te jandarma ekipleri, yapılan dronlu çalışmalarla 39 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni ve bir organizatörü yakaladı. Yakalanan göçmenler sınır dışı edilirken, organizatör tutuklandı.
Bitlis'te jandarma ekiplerince dronla yapılan çalışmalar sonucunca 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik icra edilen operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bitlis'in Güroymak ve Tatvan ilçe kırsalında toplam 39 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalanmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmiş olup, 1 organizatör ise tutuklanmıştır" denildi. - BİTLİS