Bitlis'te Düzensiz Göçmen Operasyonu: 108 Göçmen ve 24 Organizatör Yakalandı
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, Eylül ve Ekim aylarında düzenlediği operasyonlar ile 108 düzensiz göçmeni ve 24 göçmen kaçakçılığı organizatörünü yakalayarak adli işlem başlattı. Yakalanan göçmenlerin sınır dışı edilmesi kararının alındığı açıklandı.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda 108 düzensiz göçmen yakandı.
Eylül ve Ekim ayları içerisinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik icra edilen operasyonlar neticesinde, 24 organizatör ve 108 göçmen yakalanarak adli işlem yapıldı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edildiği, 24 organizatörün adli süreçlerinin devam ettiği bildirildi. - BİTLİS